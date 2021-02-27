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В Черном море начались международные учения НАТО

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 17:32
В Черном море начались международные учения НАТО Фото: ВМС Румынии (facebook.com/ForteleNavaleRomane)
Автор: Александр Белоус

Более 700 военнослужащих из шести стран НАТО примут участие в многонациональных учениях "Посейдон 21". Они пройдут на берегу Черного моря под командованием ВМС Румынии.

Об этом сообщает "Радио Румынии".

Во время учений 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехническим оборудованием и подводный робот будут использоваться на море, на суше и в воздухе.

Официальное открытие учений состоялось 27 февраля в порту Констанца. Они продлятся до конца следующей недели.

Командование флота в Констанце возглавит запланированные учебные мероприятия на море, на суше и в воздухе, в которых будут участвовать объединены силы и средства из Болгарии, Франции, Греции, Испании, Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии.

Сценарий учений включает совместные последовательности действий по борьбе с подводными угрозами, в которых отрабатываются оперативные процедуры НАТО по выявлению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, последовательность действий для борьбы с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника, а также маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военных на территорию Украины для проведения учений в 2021 году.

Отметим, в прошлом году на финансирование военных учений в Украине выделили более 63 млн гривен.

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