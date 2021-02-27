ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чорному морі розпочалися міжнародні навчання НАТО

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 17:32
У Чорному морі розпочалися міжнародні навчання НАТО Фото: ВМС Румунії (facebook.com/ForteleNavaleRomane)
Автор: Олександр Білоус

Понад 700 військовослужбовців з шести країн НАТО візьмуть участь в багатонаціональних навчаннях "Посейдон 21". Вони пройдуть на березі Чорного моря під командуванням ВМС Румунії.

Про це повідомляє "Радіо Румунії".

Під час навчань 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівка з піротехнічним обладнанням і підводний робот будуть використовуватися на морі, на суші і в повітрі.

Офіційне відкриття навчань відбулася 27 лютого в порту Констанца. Вони триватимуть до кінця наступного тижня.

Командування флоту в Констанці очолить заплановані навчальні заходи на морі, на суші і в повітрі, в яких будуть брати участь об'єднані сили і кошти з Болгарії, Франції, Греції, Іспанії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Румунії.

Сценарій навчань включає спільні послідовності дій по боротьбі з підводними погрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових на територію України для проведення навчань у 2021 році.

Зазначимо, в минулому році на фінансування військових навчань в Україні виділили понад 63 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі учения НАТО Румыния
NEWS
Пожежа в лікарні Чернівців: названа можлива причина
Пожежа в лікарні Чернівців: названа можлива причина
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму