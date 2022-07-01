В Черном море Болгарии заметили якорную мину

У берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.
Сообщение о плавающей мине поступило от гражданского теплохода около 15:00 30 июня. Устройство обнаружили в 27 морских милях от устья реки Камчия, впадающей в Черное море у Варны.
На поиски мины отправился очередной вертолет, тральщик и вспомогательные корабли. Ее нашли и около 21:00 - обезвредили путем управляемого подрыва.
Военные специалисты классифицировали устройство как якорную мину типа "ЯМ", расположенную в боевом положении.
Напомним, часть российских кораблей пошла в пункты базирования в Черном море.
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