В Черном море Болгарии заметили якорную мину

У берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии .

Сообщение о плавающей мине поступило от гражданского теплохода около 15:00 30 июня. Устройство обнаружили в 27 морских милях от устья реки Камчия, впадающей в Черное море у Варны.

На поиски мины отправился очередной вертолет, тральщик и вспомогательные корабли. Ее нашли и около 21:00 - обезвредили путем управляемого подрыва.

Военные специалисты классифицировали устройство как якорную мину типа "ЯМ", расположенную в боевом положении.