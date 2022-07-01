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В Черном море Болгарии заметили якорную мину

Фото: в Черном море Болгарии заметили якорную мину (unhcr.org)
Автор: Евгений Прокопенко

У берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

Сообщение о плавающей мине поступило от гражданского теплохода около 15:00 30 июня. Устройство обнаружили в 27 морских милях от устья реки Камчия, впадающей в Черное море у Варны.

На поиски мины отправился очередной вертолет, тральщик и вспомогательные корабли. Ее нашли и около 21:00 - обезвредили путем управляемого подрыва.

Военные специалисты классифицировали устройство как якорную мину типа "ЯМ", расположенную в боевом положении.

Напомним, часть российских кораблей пошла в пункты базирования в Черном море.

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Болгария