ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Черногория вводит комендантский час

Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Черногории вводит в стране комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Комендантский час начнет действовать уже 15 ноября.

Самые читаемые новости

Об этом объявила Национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории на пресс-конференции, передает Total Montenegro.

Комендантский час водится до 1 декабря, но ее действие могут продлить. В период с 21:00 до 5:00 в стране будет запрещено выходить из домов, а магазинам и ресторанам можно работать только до 20:00.

На выходных также будут под запретом поездки между городами. Кроме того, вводится запрет на собрания более чем четырех людей и проведение религиозных собраний и обрядов.

Напомним, ранее комендантский час ввели власти Албании. Ограничения будут действовать как минимум три недели.

Также РБК-Украина писало, что из-за усиления комендантского часа в Венгрии изменились правила пересечения границы украинцами. Пограничники рассказали, кого будут пропускать в Венгрию во время действия комендантского часа.

Добавим, Португалия также ввела комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 5 часов утра, но не на всей территории страны.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Черногориякарантинкомендантский часКоронавирус