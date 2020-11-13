Черногория вводит комендантский час

Правительство Черногории вводит в стране комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Комендантский час начнет действовать уже 15 ноября.

Об этом объявила Национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории на пресс-конференции, передает Total Montenegro.

Комендантский час водится до 1 декабря, но ее действие могут продлить. В период с 21:00 до 5:00 в стране будет запрещено выходить из домов, а магазинам и ресторанам можно работать только до 20:00.

На выходных также будут под запретом поездки между городами. Кроме того, вводится запрет на собрания более чем четырех людей и проведение религиозных собраний и обрядов.

Напомним, ранее комендантский час ввели власти Албании. Ограничения будут действовать как минимум три недели.

Также РБК-Украина писало, что из-за усиления комендантского часа в Венгрии изменились правила пересечения границы украинцами. Пограничники рассказали, кого будут пропускать в Венгрию во время действия комендантского часа.

Добавим, Португалия также ввела комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 5 часов утра, но не на всей территории страны.