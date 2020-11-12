Венгрия изменила условия пересечения границы украинцами: кого пропустят

Фото: пограничный контроль (facebook.com/DPSUkraine)

Из-за введения Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, были изменены условия пропуска через границу. В Венгрию смогут попасть только некоторые категории украинцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации венгерской стороны, которую она предоставила украинским пограничникам, во время действия комендантского часа в Венгрию будут пропускать только лиц, следующих:

к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

с целью трудоустройства, но при наличии соответствующих документов;

транзитом через территорию Венгрии, но при наличии документов, которые подтверждают транзитный характер поездки.

Также на территорию Венгрии будут пропускать водителей грузовиков, которые осуществляют международные перевозки.

Напомним, ранее комендантский час в Венгрии действовал с 01:00 до 06:00 по киевскому времени. В этот период через границу также пропускали лишь некоторые категории граждан.

Как писало РБК-Украина, 9 ноября венгерское правительство решило ужесточить ограничения в Венгрии. В частности, в стране решили изменить длительность комендантского часа, а также закрыть школы и университеты.