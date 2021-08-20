Черногория ужесточает правила въезда в страну: что нужно знать

Гражданам Черногории и иностранцам разрешается въезд в страну при выполнении одного из следующих условий:

вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);

тест ПЦР не старее 72 часов;

доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);

отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Также указано, что граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию. На шестой день самоизоляции можно сдать ПЦР-тест и, если он отрицательный, то выйти из карантина.

Уточняется, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

"Это касается как граждан Черногории, так и граждан этих стран", - сообщил директор Института общественного здоровья Игорь Галич на пресс-конференции.