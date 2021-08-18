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С 1 сентября Северная Македония меняет правила въезда: что нужно знать

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Северная Македония, Среда 18 августа 2021 15:22
С 1 сентября Северная Македония меняет правила въезда: что нужно знать фото: Северная Македония с сентября меняет правила въезда (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

С 1 сентября в Северной Македонии вступают в силу новые правила въезда в страну. Решение о введении новых мер было принято на заседании правительства на основе рекомендаций Комиссии по инфекционным болезням.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балканский обозреватель.

Сообщается, что для въезда в страну нужно будет предьявить один из документов:

  • свидетельство о вакцинации;
  • справка о перенесенном COVID-19, которая была выдана не ранее 45 дней назад;
  • негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более 72 часов назад.

Граждане Северной Македонии, которые вернутся в страну после 1 сентября, без перечисленных документов, будут отправляться на карантин.

Иностранные граждане, проезжающие транзитом через Северную Македонию, обязаны пересечь территорию страны в течении пяти часов. На въезде им будет выдан транзитный документ, который надо будет предъявить пограничной службе.

Кроме того, вышеуказанные документы нужны также для входа в учреждения общественного питания, кафе и бары, независимо от вместимости и количества посетителей, букмекерские конторы, казино, входа в закрытую часть торговых центров, а также для любого события (свадьба, день рождения, крещения, концерт, семинар, тренинг, мастер-класс, конференция, культурное или спортивное мероприятие).

Напомним, что с 18 августа Австрия ужесточила правила въезда для вакцинированных людей.

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