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Черногория просит помощь у ЕС для погашения китайского кредита

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Подгорица, Суббота 12 июня 2021 16:11
Черногория просит помощь у ЕС для погашения китайского кредита Фото: у Черногории есть крупный долг перед Китаем (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Черногория ведет переговоры с Европейским союзом о привлечении сотен миллионов евро для погашения большого долга перед Китаем. Для этого балканская страна готовится к продаже государственных активов.

Об этом пишет Reuters.

Как пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников, черногорский долг перед Китаем находится в центре споров о влиянии Китая в Европе и может осложнить расширение ЕС на Балканы. Поскольку Черногория является кандидатом на вступление в ЕС, внешние долги требуют соблюдения финансовых стандартов.

В 2014 году Черногория заняла у Китая 944 млн долларов на строительство 41-километрового участка шоссе. При этом противники тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича называли это шоссе "дорогой в никуда", обвинив правительство в расточительстве.

Эта дорога должна была стать первым отрезком 163-км трассы с соседней Сербией, которая подавалась как способ упростить торговлю между Китаем и Европой через Балканы. Участок длиной 41 км, который сначала должен был завершиться в 2019 году, теперь должен быть достроен до 30 ноября.

Однако и сегодня лидеры местной оппозиции, экономисты, также Всемирный банк и Международный валютный фонд критикуют китайский кредит.

Отметим, на сегодня общий государственный долг Черногории составляет 103% ВВП страны.

Напомним, ранее глава Европарламента Давид Сассоли выступил за расширение Европейского союза и призвал ускорить евроинтеграцию балканских стран.

До этого Болгария заблокировала вступление Северной Македонии в ЕС и выдвинула свои условия.

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