Чорногорія просить допомогу у ЄС для погашення китайського кредиту

Чорногорія веде переговори з Європейським союзом про залучення сотень мільйонів євро для погашення великого боргу перед Китаєм. Для цього балканська країна готується до продажу державних активів.

Як пише Reuters з посиланням на європейських чиновників, чорногорський борг перед Китаєм знаходиться в центрі суперечок про вплив Китаю в Європі і може ускладнити розширення ЄС на Балкани. Оскільки Чорногорія є кандидатом на вступ до ЄС, зовнішні борги вимагають дотримання фінансових стандартів.

У 2014 році Чорногорія зайняла у Китаю 944 млн доларів на будівництво 41-кілометрової ділянки шосе. При цьому противники тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича називали це шосе "дорогою в нікуди", звинувативши уряд у марнотратстві.

Ця дорога мала стати першим відрізком 163-км траси з сусідньою Сербією, яка подавалася як спосіб спростити торгівлю між Китаєм і Європою через Балкани. Ділянка довжиною 41 км, яка спочатку мала завершитися у 2019 році, тепер має бути добудована до 30 листопада.

Однак і сьогодні лідери місцевої опозиції, економісти, також Світовий банк і Міжнародний валютний фонд критикують китайський кредит.

Зазначимо, на сьогодні загальний державний борг Чорногорії становить 103% ВВП країни.