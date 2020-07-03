Черногория попала в список стран "красной зоны"

Фото: Черногория (Shutterstock)

В Черногории 46 больных коронавирусом на 100 тысяч населения

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "зеленой" и "красной" зоны. В обновленном списке Черногория попала в "красную зону".

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины.

Отмечается, что в Черногории на 100 тысяч населения 46 активных больных коронавирусом.

В связи с этим все граждане, которые приезжают на территорию Украины из Черногории обязаны будут пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома". При этом от обсервацию освобождаются те граждане, которые после прибытия в Украину прошли ПЦР-тест на коронавирус и получили отрицательный результат.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Twitter, первый после карантина чартерный рейс в Черногорию из Украины отправится в субботу, 4 июля.

Также в "красной зоне" остается еще одна туристическая страна, открытая для украинцев - Египет.

В списке "зеленых" стран находятся Албания, Турция и Хорватия - на въезд в Украину из этих стран ограничений нет.

Напомним, с 30 июня Черногория изменила правила пропуска на свою территорию туристов из Украины - попасть в страну можно не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с тестом на антитела к коронавирусу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко