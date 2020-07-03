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Чорногорія потрапила в список країн "червоної зони"

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 16:35
Чорногорія потрапила в список країн "червоної зони"
Фото: Чорногорія (Shutterstock)

У Чорногорії 46 хворих коронавірусом на 100 тисяч населення

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "зеленої" і "червоної" зони. В оновленому списку Чорногорія потрапила в "червону зону".

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства розвитку туризму України.

Наголошується, що в Чорногорії на 100 тисяч населення 46 активних хворих коронавірусом.

У зв'язку з цим всі громадяни, які приїжджають на територію України з Чорногорії зобов'язані будуть пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію за допомогою програми Дій вдома". При цьому від обсервацію звільняються ті громадяни, які після прибуття в Україну пройшли ПЛР-тест на коронавірус і отримали негативний результат.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в Twitter, перший після карантину чартерний рейс в Чорногорію з України відправиться в суботу, 4 липня.

Також в "червоній зоні" залишається ще одна туристична країна, відкрита для українців - Єгипет.

У списку "зелених" країн-Албанія, Туреччина і Хорватія - на в'їзд в Україну з цих країн обмежень немає.

Нагадаємо, з 30 червня Чорногорія змінила правила пропуску на свою територію туристів з України - потрапити в країну можна не тільки з негативною ПЛР-тестом, але і з тестом на антитіла до коронавирусу.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЧерногориятуризмКоронавірус
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