Чорногорія планує відкрити туристичний сезон з 1 липня

Фото: Душко Маркович (flickr.com atlanticcouncil)

Чорногорія просуває себе як країну, де не загрожує коронавірус

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович заявив, що країна готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня, попри пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Libre.

За словами Марковича, країна готується розпочати свій туристичний сезон вже у найближчі тижні. При цьому уряд просуває Чорногорію як країну, де немає загрози коронавірусу. У першу чергу, Маркович розрахує на туристів з сусідніх Сербії та Боснії.

Зазначається, що вже декілька днів у Чорногорії не фіксують нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом в країні офіційно підтвердили 324 випадки захворювання на COVID-19 та 9 смертей від цієї хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Чорногорії увалив рішення про послаблення карантину. Уряд скоротив тривалість комендантської години та дозволив магазинам збільшити час роботи. Також дозволили займатися спортом та фізичною активністю, але з дотриманням дистанції та інших профілактичних заходів.

Також РБК-Україна писало, що Чорногорія була останньою країною в Європі, де зафіксували перший випадок коронавірусу. Першого хворого на COVID-19 виявили в країні 17 березня. Вже 23 березня у Чорногорії офіційно підтвердили першу смерть від коронавірусу.