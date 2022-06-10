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Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь

Фото: Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Черногории по инициативе Минобороны страны поддержало передачу Украине дополнительной военной помощи. Решение было принято в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию RTCG.

"Это решение отражает последовательность в обеспечении поддержки сохранения целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны страны заявили, что с начала российского вторжения в Украину Черногория, как полноправный член НАТО и кандидат в ЕС и друг украинского народа, осуждает действия Российской страны-агрессора.

"Военная и гуманитарная помощь, которую предоставила Черногория, является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и непрерывной преданности совместным действиям против недемократических принципов", - заявили в Минобороны.

Там также отмечают, что в ближайший период нужды будут рассмотрены в сотрудничестве с украинской стороной и партнерами для предоставления необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

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