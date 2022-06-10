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Чорногорія передасть Україні додаткову військову допомогу

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Чорногорія, П'ятниця 10 червня 2022 12:17
Чорногорія передасть Україні додаткову військову допомогу Фото: Чорногорія передасть Україні додаткову військову допомогу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Чорногорії за ініціативою Міноборони країни підтримав передачу Україні додаткової військової допомоги. Рішення було ухвалено у четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію RTCG.

"Це рішення відображає послідовність у забезпеченні підтримки збереження цілісності та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони країни заявили, що від початку російського вторгнення в Україну Чорногорія, як повноправний член НАТО і кандидат в ЄС і друг українського народу, засуджує дії російської країни-агресорки.

"Військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, є доказом безкорисливої підтримки хороброго українського народу та безперервної відданості спільним діям проти недемократичних принципів", - заявили в Міноборони.

Там також зазначають, що в найближчий період потреби будуть розглянуті у співпраці з українською стороною та партнерами для надання необхідної фінансової, гуманітарної та військової підтримки.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.

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