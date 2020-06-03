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Чорногорія офіційно заявила про закінчення епідемії COVID-19

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 00:49
Чорногорія офіційно заявила про закінчення епідемії COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Нових випадків зараження не було в країні вже 28 днів

Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу. Інститут громадського здоров'я заявив, що нових випадків зараження COVID-19 не виявляли вже протягом 28 днів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Чорногорії Міна Брайович привітала успіх країни в боротьбі з коронавірусом. Однак вона попередила, що потрібно продовжувати дотримуватися заходів безпеки, оскільки світ все ще перебуває в стані пандемії.

"Ми повинні пам'ятати, що вірус все ще поруч з нами. Дані системи нагляду ВООЗ показують, що існує велика кількість невиявлених випадків інфікованих людей. Тому ВООЗ рекомендує продовжувати активно перевіряти громадян", - сказала Брайович.

Всього в Чорногорії було підтверджено 324 випадку коронавірусу. З них дев'ять пацієнтів померли, інші одужали.

Нагадаємо, Чорногорія раніше оновила список країн, з яких дозволяє в'їзд і перебування в країні з 1 червня, однак Україна до списку не потрапила.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ЧерногорияКоронавірусЕпідемія
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