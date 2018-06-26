Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Турции арестовали 86 человек, подозреваемых в военном перевороте в 2016

НовостиПолитика    26.06.2018 - 18:51
Фото: путч в Турции (twitter.com/anadoluagency)
Фото: путч в Турции (twitter.com/anadoluagency)

Прокуроры Анкары также выдали ордера на арест шести солдат в жандармерии

В Турции арестовали в общей сложности 86 человек из 151 подозреваемого в военном перевороте, случившегося в 2016 году. Предполагается, что они являются членами организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого Анкара считает виновным в попытке госпереворота, передает "Анадолу".

По словам судебного источника, прокурор столицы Анкара распорядился о ордерах на 43 подозреваемых, в том числе 30 уволенных и работающих солдат и 13 предполагаемых "тайных имамов" террористической группировки в командовании ВМС Турции.

Отдельно прокуроры Анкары также выдали ордера на арест шести действующих солдат в генерал-командовании жандармерии.

Еще больше ордеров на арест было выдано в северо-западной части Бурсы для 102 подозреваемых, в том числе военнослужащих, работающих на военной службе, уволенных студентов военных училищ и бывших полицейских. 

Продолжаются операции по задержанию остальных подозреваемых.

Отметим, организация FETO и ее лидер Фетуллах Гюлен, находящийся в добровольном изгнании в США, обвиняются Анкарой в организации путча в Турции 15 июля 2016, в результате которого 251 человек погиб и около 2200 получили ранения.

Напомним, турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек​. Всех их заподозрили в причастности к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана на выборах президента Эрдоган обещает отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания
Теги публикации: Турция, Гюлен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь