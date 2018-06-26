В Турции арестовали 86 человек, подозреваемых в военном перевороте в 2016

Прокуроры Анкары также выдали ордера на арест шести солдат в жандармерии

В Турции арестовали в общей сложности 86 человек из 151 подозреваемого в военном перевороте, случившегося в 2016 году. Предполагается, что они являются членами организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого Анкара считает виновным в попытке госпереворота, передает "Анадолу".

По словам судебного источника, прокурор столицы Анкара распорядился о ордерах на 43 подозреваемых, в том числе 30 уволенных и работающих солдат и 13 предполагаемых "тайных имамов" террористической группировки в командовании ВМС Турции.

Отдельно прокуроры Анкары также выдали ордера на арест шести действующих солдат в генерал-командовании жандармерии.

Еще больше ордеров на арест было выдано в северо-западной части Бурсы для 102 подозреваемых, в том числе военнослужащих, работающих на военной службе, уволенных студентов военных училищ и бывших полицейских.

Продолжаются операции по задержанию остальных подозреваемых.

Отметим, организация FETO и ее лидер Фетуллах Гюлен, находящийся в добровольном изгнании в США, обвиняются Анкарой в организации путча в Турции 15 июля 2016, в результате которого 251 человек погиб и около 2200 получили ранения.

Напомним, турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек​. Всех их заподозрили в причастности к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.