Черногория обвинила в кибератаках на правительство группировку, связанную с Россией

Черногория в среду обвинила преступную группировку под названием Cuban Ransomware в кибератаках, которые на прошлой неделе поразили ее государственную цифровую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр государственного управления Марас Дукай заявил, что группировка создала специальный вирус для атаки под названием Zerodate, которым заразились 150 рабочих мест в 10 государственных учреждениях.
Также в среду министерство внутренних дел заявило, что ФБР направит в Черногорию группы кибербезопасности для помощи в расследовании атак.
Ранее в Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого является недавняя заявка страны на членство в НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.