Чорногорія звинуватила в кібератаках на уряд угруповання, пов'язане з Росією

Міністр державного управління Марас Дукай заявив, що угруповання створило спеціальний вірус для атаки під назвою Zerodate, яким заразилися 150 робочих місць в 10 державних установах.

Також в середу Міністерство внутрішніх справ заявило, що ФБР направить в Чорногорію групи кібербезпеки для допомоги в розслідуванні атак.

Спецслужби Чорногорії підозрюють, що за атаками стоїть Росія, заявивши, що вони можуть бути заходами у відповідь після того, як член Чорногорія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії і вислала кількох російських дипломатів.