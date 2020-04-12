В Черногории задержали митрополита Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала митрополита Сербской православной церкви Амфилохия за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что митрополит Амфилохий и еще 20 человек, среди которых преимущественно священники, были задержаны в черногорской Подгорице. Митрополит проводил богослужения в одной из столичных церквей, несмотря на запрет правительства на собрание.

По словам представителя полиции, прокуратура допросит всех задержанных и установит, священники нарушали общественный порядок или совершили незаконное действие. Митрополита Амфилохия также считают неформальным лидером просербской оппозиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве умер монах Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий. В Лавре заявили, что священник умер от продолжительной болезни. Накануне в Лавре произошла вспышка коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинских православных верующих оставаться дома на Пасхальные праздники из-за опасности распространения коронавируса. Митрополит призвал украинцев соблюдать карантин.