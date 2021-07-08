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В Черногории задержали автобус с украинцами, их уже отпустили, - МИД

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 8 июля, на границе с Албанией черногорские пограничники задержали автобус, в котором находились 34 украинца. Водителя и его напарника заподозрили в перевозке фальшивых денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Черногорские пограничники задержали сегодня на границе с Албанией туристический автобус с 34 украинскими. Автобус был задержан в связи с подозрением перевозки одним из водителей фальшивых денег", - сказал он.

По его словам, посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории об освобождении украинский. "Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику. Впоследствии 32 украинские туристы продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе", - добавил.

Николенко отметил, что водитель автобуса и его напарник задержаны полицией. В отношении них проводится расследование. Украинское консульство оказывает им необходимую помощь.

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