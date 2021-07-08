RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чорногорії затримали автобус з українцями, їх вже відпустили, - МЗС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 8 липня, на кордоні з Албанією чорногорські прикордонники затримали автобус, в якому перебували 34 українці. Водія і його напарника запідозрили в перевезенні фальшивих грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"Чорногорські прикордонники затримали сьогодні на кордоні з Албанією туристичний автобус з 34 українськими. Автобус був затриманий у зв'язку з підозрою перевезення одним з водіїв фальшивих грошей", - сказав він.

За його словами, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії про звільнення українців. "Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику. Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі", - додав.

Ніколенко зазначив, що водій автобуса і його напарник затримані поліцією. Щодо них проводиться розслідування. Українське консульство надає їм необхідну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСЧерногорияукраинцы