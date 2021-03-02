В Черногории ужесточили ограничения на передвижение между регионами

Сегодня, 2 марта, в Черногории правительство ввело новые ограничения на передвижение между регионами. Такое решение власти приняли для того, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.

Как сообщается, отныне гражданам запрещено без уважительных причин выезжать с территорий муниципалитетов Подгорица, Цетинье, Ульцинь, Герцег-Нови, Никшич и Плужине. Ранее уже были введены ограничения выезда из муниципалитетов Будва и Тиват.

При этом в муниципалитетах Даниловград, Бар и Този ограничения наоборот будут ослаблены из-за благоприятной эпидемиологической ситуации. В частности, там откроют заведения общественного питания.

Отмечается, что в Черногории за минувшие сутки выявили 449 новых случаев коронавируса. Еще 12 человек скончались. Общее количество активных случаев составляет 8558 или 1358 на 100 тысяч жителей.