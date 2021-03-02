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В Черногории ужесточили ограничения на передвижение между регионами

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 2 марта, в Черногории правительство ввело новые ограничения на передвижение между регионами. Такое решение власти приняли для того, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщает Skala Radio.

Как сообщается, отныне гражданам запрещено без уважительных причин выезжать с территорий муниципалитетов Подгорица, Цетинье, Ульцинь, Герцег-Нови, Никшич и Плужине. Ранее уже были введены ограничения выезда из муниципалитетов Будва и Тиват.

При этом в муниципалитетах Даниловград, Бар и Този ограничения наоборот будут ослаблены из-за благоприятной эпидемиологической ситуации. В частности, там откроют заведения общественного питания.

Отмечается, что в Черногории за минувшие сутки выявили 449 новых случаев коронавируса. Еще 12 человек скончались. Общее количество активных случаев составляет 8558 или 1358 на 100 тысяч жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавирус "Спутник V". Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

Также РБК-Украина писало, что правительство Черногории изменило правила въезда в страну. С 12 января при въезде не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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