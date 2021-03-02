У Чорногорії посилили обмеження на пересування між регіонами

Сьогодні, 2 березня, в Чорногорії уряд ввів нові обмеження на пересування між регіонами. Таке рішення влада прийняла задля того, щоб стримати поширення коронавірусу в країні.
Про це повідомляє Skala Radio.
Як повідомляється, відтепер громадянам заборонено без поважних причин виїжджати з територій муніципалітетів Подгориця, Цетинє, Ульцинь, Герцег-Нові, Нікшич та Плужине. Раніше вже були запроваджені обмеження виїзду з муніципалітетів Будва та Тіват.
При цьому у муніципалітетах Даниловград, Бар та Тузі обмеження навпаки будуть послаблені через сприятливу епідеміологічну ситуацію. Зокрема, там відкриють заклади громадського харчування.
Зазначається, що у Чорногорії за минулу добу виявили 449 нових випадків коронавірусу. Ще 12 людей померли. Загальна кількість активних випадків становить 8558 або 1358 на 100 тисяч жителів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний мешканець будинку для літніх людей в Рисане.
Також РБК-Україна писало, що уряд Чорногорії змінив правила в'їзду в країну. З 12 січня при в'їзді не потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест на коронавірус.