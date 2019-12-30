В Черногории произошли потасовки на протестах из-за закона о религии, есть пострадавшие

Фото: протест в Черногории (twitter)

Полиция заявляет о четырех потерпевших сотрудниках

В Черногории после принятия закона о свободе вероисповедания начались протесты, в ходе которых произошли столкновения с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление полиции в Twitter.

Протесты начались вечером воскресенья, 29 декабря, в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. Ситуация в пригороде столицы страны оказалась особенно острой.

Уточняется, что протестующие повалили сосну на трассу, которая ведет в аэропорт, а затем закидали камнями прибывших полицейских. Одного из них с травмой головы доставили в больницу. В другом пригороде столице - Зете - демонстранты использовали против нарядов полиции фейерверки.

"Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника", - сообщили в полиции.

Оппозиция в это время в социальных сетях распространила видео, на котором видно, как полностью экипированная полиция пытается пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице. Внутри здания верующие собрались на вечернюю службу.

#BREAKING MORE Protest in the Monenegro capital against law by which Montenegro wants to seize property of Serbian Orthodox Church.

Protests in Montenegro continue. Podgorica protest #Montenegro pic.twitter.com/qMzNZpoVCv — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) December 29, 2019

Напомним, президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, принятый ранее парламентом страны. Согласно документу, все религиозное имущество, включая строения и земли, которое было построено или находилось в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено в собственность государства.

Документ вызвал протесты оппозиционного Демократического фронта Черногории. Ранее в Черногории во время голосования за закон о свободе вероисповедания полиция задержала весь состав оппозиционного "Демократического фронта". Депутатов обвинили в попытке сорвать голосование, в парламенте произошла потасовка.