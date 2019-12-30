У Чорногорії відбулися бійки на протестах через закон про релігію, є постраждалі

Фото: протест в Чорногорії (twitter)

Поліція заявляє про чотирьох потерпілих співробітників

В Чорногорії після прийняття закону про свободу віросповідання почалися протести, в ході яких відбулися зіткнення з поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління поліції в Twitter.

Протести почалися увечері неділі, 29 грудня, у містах Подгоріца, Нікшич, Плужине, Бієло-Поле, Беране, Данилівград, Бар, Тіват, Герцег-Нові. Ситуація в передмісті столиці країни виявилась особливо гострою.

Уточнюється, що протестувальники повалили сосну на трасу, що веде в аеропорт, а потім закидали камінням прибулих поліцейських. Одного з них з травмою голови доставили до лікарні. В іншому передмісті столиці - Зете - демонстранти використовували проти поліції феєрверки.

"Швидким втручанням поліції прорвана блокада на трасі до аеропорту Подгоріца, рух відновлено. В ході акції поранення отримали чотири співробітника", - повідомили в поліції.

Опозиція в цей час в соціальних мережах розповсюдила відео, на якому видно, як екіпірована поліція намагається пробитися в соборний храм Воскресіння Христового в Подгориці. У будівлі віряни зібралися на вечірню службу.

#BREAKING MORE Protest in the Monenegro capital against law by which Montenegro wants to seize property of Serbian Orthodox Church.

Protests in Montenegro continue. Podgorica protest #Montenegro pic.twitter.com/qMzNZpoVCv — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) December 29, 2019

Нагадаємо, президент Чорногорії Міло Джуканович підписав закон про свободу віросповідання, ухвалений раніше парламентом країни. Згідно з документом, все релігійне майно, включаючи будівлі і землі, яке було побудовано чи перебувало в державній власності, до 1 грудня 1918 року, має бути повернуто у власність держави.

Документ викликав протести опозиційного Демократичного фронту Чорногорії. Раніше в Чорногорії під час голосування за закон про свободу віросповідання поліція затримала весь склад опозиційного "Демократичного фронту". Депутатів звинуватили у спробі зірвати голосування в парламенті сталася бійка.