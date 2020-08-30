В Черногории проходят выборы в парламент. Кроме того, одновременно в пяти муниципалитетах происходят местные выборы.

Об этом сообщает местное издание RTCG.

Указано, что на 1217 избирательных участках с 7 утра до 8 вечера проголосуют 540026 избирателей. Граждане будут делать выбор из 11 избирательных списков, представивших 6 коалиций и 5 партий.

Нынешние выборы в парламент станут одиннадцатым с момента введения многопартийной системы в Черногории и пятыми с момента восстановления независимости.

Отмечается, что в пяти муниципалитетах - Будве, Которе, Тивате, Андриевици и Гусинье - состоятся местные выборы.

На выборах присутствуют 2089 наблюдателей, из которых 265 - иностранных.

Из-за эпидемии коронавируса выборы будут проводить в особых организационно-технических условиях. Гражданам придется приходить на избирательные участки в защитных масках и со своими ручками, они должны соблюдать физическую дистанцию. Избиратели смогут снять маску только во время идентификации. Участки должны быть оборудованы дезинфекторами для рук, их должны дезинфицировать и проветривать.

При этом избиратели, которые находятся в карантине или самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, могут голосовать только по месту пребывания, а избиратели, которые госпитализированы с COVID-19, будут голосовать в медицинском учреждении.

Напомним, в конце июля в Черногории из-за роста заболеваемости COVID-19 объявили эпидемию всей территории страны.

Как писало РБК-Украина, в начале августа Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран, то есть украинцы могли попасть в Черногорию без каких-либо ограничений.