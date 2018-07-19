В Черногории ответили на слова Трампа о третьей мировой войне

Правительство заявило, что Черногория способствует укреплению мира и безопасности в Европе

Правительство Черногории в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что страна может втянуть НАТО в новую войну, заявило, что Черногория способствует укреплению мира и безопасности в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Власти Черногории также отметили, что после вступления в НАТО солдаты этой страны вносят вклад в мир и стабильность не только в Европе, но и по всему миру. В частности, напомнили, что черногорский контингент участвует наравне с американцами в операциях в Афганистане.

"Мы строим дружеские отношения... и в то же время мы можем смело защищать наши собственные национальные интересы, - говорится в заявлении правительства. - В современном мире важно не то, насколько вы велики или малы, а насколько вы дорожите ценностями свободы, солидарности и демократии".

Напомним, в интервью телеканалу Fox News, записанном в Хельсинки, Трамп заявил, что Черногория - "маленькая страна", которая может втянуть Североатлантический альянс в новую войну. Президент США отметил, что черногорцы - сильный и очень агрессивный народ.