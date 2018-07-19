У Чорногорії відповіли на слова Трампа про третю світову війну

Уряд заявив, що Чорногорія сприяє зміцненню миру і безпеки в Європі

Уряд Чорногорії у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про те, що країна може втягнути НАТО в нову війну, заявив, що Чорногорія сприяє зміцненню миру і безпеки в Європі. Про це повідомляє Reuters.

Влада Чорногорії також зазначила, що після вступу в НАТО солдати цієї країни вносять внесок у мир і стабільність не тільки в Європі, але і по всьому світу. Зокрема, нагадали, що чорногорський контингент бере участь нарівні з американцями в операціях в Афганістані.

"Ми будуємо дружні відносини... і в той же час ми можемо сміливо захищати наші власні національні інтереси, - йдеться в заяві уряду. - В сучасному світі важливо не те, наскільки ви великі або малі, а наскільки ви цінуєте цінності свободи, солідарності та демократії".

Нагадаємо, в інтерв'ю телеканалу Fox News, записаному в Гельсінкі, Трамп заявив, що Чорногорія - "маленька країна", яка може втягнути Північноатлантичний альянс в нову війну. Президент США зазначив, що чорногорці - сильний і дуже агресивний народ.