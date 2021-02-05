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В Черногории отменили приговоры за попытку переворота в 2016 году

Подгорица, Пятница 05 февраля 2021 22:13
В Черногории отменили приговоры за попытку переворота в 2016 году
Фото: флаг Черногории (flickr.com/polybozologists)
Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционный суд Черногории отменил приговоры в отношении двух россиян и еще 11 лиц, причастных к попытке государственного переворота 2016 года. Дело решили пересмотреть.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Апелляционный суд решил, что приговоры, вынесенные Высшим судом Черногории в мае 2019 года, якобы были со значительными нарушениями уголовной процедуры. Дело снова должен рассмотреть Высший суд, но теперь с совершенно другим составом.

Отмечается, что на свободу выйдет только один из осужденных тогда, поскольку до сих пор находится за решеткой. Остальные фигуранты дела уже отбыли наказание или ждали на свободе на решение Апелляционного суда, или были приговорены заочно.

В приговоре Высшего суда говорилось о том, что группа, которую организовали бывшие сотрудники российской военной разведки, хотела свергнуть правительство, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО.

Напомним, в причастности к попытке госпереворота обвиняли двух граждан России Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, а также восемь сербов и трех черногорцев. Россиян заочно приговорили к 15 и 12 годам лишения свободы.

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