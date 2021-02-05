У Чорногорії скасували вироки за спробу перевороту в 2016 році

Фото: прапор Чорногорії (flickr.com/polybozologists)

Апеляційний суд Чорногорії скасував вироки щодо двох росіян та ще 11 осіб, причетних до спроби державного перевороту 2016 року. Справу вирішили переглянути.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Апеляційний суд вирішив, що вироки, які були винесені Вищим судом Чорногорії у травні 2019 року, нібито були зі значними порушеннями кримінальної процедури. Справу знову має розглянути Вищий суд, але тепер з цілком іншим складом.

Зазначається, що на волю вийде тільки один із засуджених тоді, оскільки досі перебуває за ґратами. Решта фігурантів справи вже відбули покарання або чекали на волі рішення Апеляційного суду, або були засуджені заочно.

У вироку Вищого суду йшлося про те, що група, яку організували колишні співробітники російської військової розвідки, хотіла скинути уряд, щоб запобігти вступу Чорногорії в НАТО.

Нагадаємо, у причетності до спроби держперевороту звинувачували двох громадян Росії Едуарда Шишмакова та Володимира Попова, а також вісьмох сербів та трьох чорногорців. Росіян заочно засудили до 15 і 12 років позбавлення волі.