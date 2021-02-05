ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чорногорії скасували вироки за спробу перевороту в 2016 році

Подґоріца, П'ятниця 05 лютого 2021 22:13
У Чорногорії скасували вироки за спробу перевороту в 2016 році
Фото: прапор Чорногорії (flickr.com/polybozologists)
Автор: Дмитро Левицький

Апеляційний суд Чорногорії скасував вироки щодо двох росіян та ще 11 осіб, причетних до спроби державного перевороту 2016 року. Справу вирішили переглянути.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Апеляційний суд вирішив, що вироки, які були винесені Вищим судом Чорногорії у травні 2019 року, нібито були зі значними порушеннями кримінальної процедури. Справу знову має розглянути Вищий суд, але тепер з цілком іншим складом.

Зазначається, що на волю вийде тільки один із засуджених тоді, оскільки досі перебуває за ґратами. Решта фігурантів справи вже відбули покарання або чекали на волі рішення Апеляційного суду, або були засуджені заочно.

У вироку Вищого суду йшлося про те, що група, яку організували колишні співробітники російської військової розвідки, хотіла скинути уряд, щоб запобігти вступу Чорногорії в НАТО.

Нагадаємо, у причетності до спроби держперевороту звинувачували двох громадян Росії Едуарда Шишмакова та Володимира Попова, а також вісьмох сербів та трьох чорногорців. Росіян заочно засудили до 15 і 12 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Черногориядержпереворот

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся