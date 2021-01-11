У Чорногорії оновили правила в'їзду в країну. Тест на COVID не обов'язковий

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Уряд Чорногорії змінило правила в'їзду в країну. З 12 січня при в'їзді не потрібно буде пред'являти негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це заявила міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровинич-Бойович, передає РТРС.

Обов'язкові тести для тих, хто в'їжджає в Чорногорію були введені з 22 грудня по 11 січня, тобто на час новорічних канікул, щоб стримати поширення коронавірусу.

За словами міністра, за вихідні в Чорногорії також дозволено міжміське пересування.

При цьому вона нагадала, що робота підприємств громадського харчування як і раніше обмежена за часом - з 07:00 до 20:00, а святкування Нового року за юліанським календарем (14 січня) в усіх громадських місцях заборонено.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що Великобританія змінила правила в'їзду на територію країни. Іноземцям та жителям країни необхідно пред'являти негативний тест на COVID-19.

Крім того, при в'їзді у Грузію необхідно надавати COVID-паспорт. Згідно з розпорядженням візитер за 72 години до перетинання грузинського кордону повинен здати тест на коронавірус.