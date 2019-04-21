В Черное море вошел разведывательный корабль Великобритании

Разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса Bosphorus Observer в Twitter.

HMS Echo вошел в Черное море, следуя из порта Стамбула через Босфор.

Оснащенный 20-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом корабль вошел в Черное море в 18:15 и пробудет там в течение 21 дня в соответствии с Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, которой введены существенные ограничения для военных кораблей нечерноморских держав.

Фото: проход HMS Echo через Босфор

Напомним, в начале апреля отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря и вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь.

Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона "для обеспечения безопасности гражданского судоходства".