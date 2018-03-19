Чернобыльскую зону открыли для сооружения солнечных станций

Чернобыльская зона отчуждения открыта для сооружения солнечных станций и может быть использована в промышленных целях. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время презентации результатов исследования целесообразности строительства солнечной электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения, передает "Урядовый портал".

"Возобновляемая энергетика на территории Чернобыльской зоны - это хорошее развитие для территории, которая всегда была бюджетной дырой. Ее содержание ежегодно обходится Украине в миллионы гривен. Зона должна и может быть использована в промышленных целях. Поэтому мы решили изучить возможности экономического потенциала зоны отчуждения", - сказал Семерак.

Согласно результатам исследования создание станции является возможным и имеет ряд преимуществ. В частности, здесь сохранилась необходимая транспортная и энергетическая инфраструктура.

"Здесь есть огромная территория, а самое главное, что обслуживание такого парка не требует привлечения большого количества людей. Поэтому этот проект в зоне отчуждения может стать хорошим лифтом для новых экологических технологий в Украине и символом изменений, историей успеха Украины", - пояснил Семерак.

Отмечается, в понедельник, 19 марта, в Киеве презентовали предварительное технико-экономического обоснование установления парка наземных солнечных панелей в Чернобыльской зоне отчуждения. Предполагаемая мощность станции составит 1,2 ГВт. В исследовании учтены особенности территории, уровень радиоактивного загрязнения территории, на которой запланировано размещение объектов солнечной энергетики, правила радиационной безопасности во время проведения работ, а также ряд других важных показателей.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Ранее, в начале 2018 года, стало известно, что в Чернобыле в зоне отчуждения ожидается запуск первой солнечной электростанции мощностью в мегаватт. Новая электростанция расположена всего в 100 метрах от нового саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.