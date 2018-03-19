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Чорнобильську зону відкрили для спорудження сонячних станцій

НовиниЕнергетика    19.03.2018 - 21:39
Фото: сонячні панелі (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: сонячні панелі (facebook.com/petroporoshenko)

Прогнозована потужність станції становитиме 1,2 ГВт

Чорнобильська зона відчуження відкрита для спорудження сонячних станцій і може бути використана у промислових цілях. Про це сказав міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак під час презентації результатів дослідження доцільності будівництва сонячної електростанції у Чорнобильській зоні відчуження, передає "Урядовий портал".

"Відновлювальна енергетика на території Чорнобильської зони - це хороший розвиток для території, яка завжди була бюджетною дірою. Її утримання обходиться щороку Україні у мільйони гривень. Зона повинна і може бути використана у промислових цілях. Тому ми вирішили вивчити можливості економічного потенціалу зони відчуження", - сказав Семерак.

Згідно з результатами дослідження створення станції є можливим і має низку переваг. Зокрема, тут збереглася необхідна транспортна та енергетична інфраструктура.

"Тут є величезна територія, а найголовніше, що обслуговування такого парку не потребує залучення великої кількості людей. Тому цей проект у зоні відчуження може стати гарним ліфтом для нових екологічних технологій в Україні та символом змін, історією успіху України", - пояснив Семерак.

Зазначається, у понеділок, 19 березня, у Києві презентували попереднє техніко-економічного обґрунтування встановлення парку наземних сонячних панелей у Чорнобильській зоні відчуження. Прогнозована потужність станції складатиме 1,2 ГВт. У дослідженні враховано особливості території, рівень радіоактивного забруднення території, на якій заплановано розміщення об'єктів сонячної енергетики, правила радіаційної безпеки під час проведення робіт, а також ряд інших важливих показників.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.

Раніше, на початку 2018 року, стало відомо, що в Чорнобилі в зоні відчуження очікується запуск першої сонячної електростанції потужністю в мегават. Нова електростанція розташована всього в 100 метрах від нового саркофага четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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В Україні запустять першу сонячну електростанцію в зоні відчуження Франція профінансує будівництво сонячних електростанцій в зоні відчуження
Теги: зона отчуждения
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