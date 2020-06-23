ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чорнобильській зоні третій день гасять лісову пожежу

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 08:37
У Чорнобильській зоні третій день гасять лісову пожежу
Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)

Пожежа почалась 21 червня

У Чорнобильській зоні, поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва, третій день гасять пожежу. Залучено 6 чоловік та 2 одиниць техніки лісового господарства.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалась 21 червня. Станом на сьогодні, 23 червня, спостерігається тління пеньків та деревини.

Зазначимо, цього року в Чорнобильській зоні були значні лісові пожежі. До їх гасіння залучили сотні рятувальників. Цю пожежу намагались загасити декілька тижнів.

Після цього стало відомо, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.

Також тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Кабінет міністрів надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні спалахнула нова лісова пожежа в Луб’янському лісництві.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України пожежаЧорнобиль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся