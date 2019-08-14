В Чернобыльской зоне за сутки задержали 17 сталкеров, часть из них - иностранцы

Во время патрулирования территории зоны отчуждения, полиция задержала 17 сталкеров, среди которых четверо граждан Франции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Правоохранители их задержали в селе Любянка, в городе Припять, на объекте "Чернобыль-2" . В частности, вблизи села Бычки полиция задержала две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет.

Фото: задержанные (kv.npu.gov.ua)

"В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее органы разведки проверяли информацию, что появилась в социальных сетях, о якобы нахождении российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.

Кроме того, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы, заявил, что подписал указ для начала создание в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов.