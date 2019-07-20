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Разведка проверяет данные о нахождении войск РФ на белорусской части зоны отчуждения

Новости » Общество    20.07.2019 - 18:09
Разведка проверяет данные о нахождении войск РФ на белорусской части зоны отчуждения
Иллюстративное фото (spfu.gov.ua)

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы нахождении российских войск возле северной границы Украины

Органы разведки проверяют появившуюся в социальных сетях информацию о якобы нахождении российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 61-й отдельной пехотной егерской бригады.

В настоящее время проверяется "факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения".

В пресс-службе сообщили, что в соцсети Facebook распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск.

"В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору", - заявили в бригаде.

Разведка проверяет данные о нахождении войск РФ на белорусской части зоны отчуждения

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы заявил, что подписал указ для начала создания в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов.

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