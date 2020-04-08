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В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 09:28
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар
Иллюстративное фото (volyn.dsns.gov.ua)

Возник пожар травяного настила и кустарников

В Чернобыльской зоне вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 7 апреля в Зоне отчуждения возник пожар травяного настила и кустарников, а по состоянию на утро 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Кроме того, на месте пожара, который возник 4 апреля на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения, открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками.

Для тушения пожаров возникших за последние дни в Чернобыльской зоне было привлечено 253 человека и 68 единиц техники, из них от ГСЧС 168 чел. личного состава и 34 ед. техники. За минувшие сутки авиация ГСЧС осуществила 81 сброса (288 тонн воды).

Напомним, по состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза по сравнению тем, что наблюдалось утром.

Отметим, 5 апреля пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 га.

Во Львовской области горит свалка Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза
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