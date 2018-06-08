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У Чорнобильській зоні знову виникла пожежа

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 18:30
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Радіаційний фон на майданчику ДСП ЧАЕС - без змін

У зоні відчуження та безумовного відселення поблизу села Копачі Київської області виникла пожежа. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"Відповідно до інформації Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 8 червня о 13:17 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Копачі сталося загорання сухої підстилки на площі близько 1 га. Станом на 14:04 пожежу локалізовано на площі 0,8 га", - сказано у повідомленні.

Так, до гасіння пожежі залучено 7 од. техніки та 35 чоловік, з них від ДСНС 4 од. техніки та 15 чоловік особового складу.

"Радіаційний фон на майданчику ДСП ЧАЕС - без змін. Будь-яка загроза персоналу ядерних установок ДСП ЧАЕС на даний момент відсутня", - зазначає інспекція.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що пожежа у Чорнобильській зоні ліквідована.

Пожежу у Чорнобильській зоні ліквідовано, - ДСНС
Теги публікації: Київ, пожежа, Чорнобиль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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