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В Чернобыльской зоне большинство пожаров ликвидировано, или локализовано

Лесной пожар (Фото: ztv.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

Львиная доля пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС локализирована, или ликвидирована. Оставшиеся очаги возгорания находятся под контролем сотрудников МЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца в эфире марафона национальных телеканалов.

"За последние две недели зафиксировано больше 30 пожаров. В последнюю неделю было зафиксировано еще 5 пожаров дополнительно. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализованы. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение", - сказал и.о. профильного министра.

По его словам, ввиду прохладной и влажной погоды на севере Украины сейчас нет условий, благоприятных для распространения пожаров.

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