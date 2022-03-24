В Чернобыльской зоне большинство пожаров ликвидировано, или локализовано

Львиная доля пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС локализирована, или ликвидирована. Оставшиеся очаги возгорания находятся под контролем сотрудников МЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца в эфире марафона национальных телеканалов.
"За последние две недели зафиксировано больше 30 пожаров. В последнюю неделю было зафиксировано еще 5 пожаров дополнительно. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализованы. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение", - сказал и.о. профильного министра.
По его словам, ввиду прохладной и влажной погоды на севере Украины сейчас нет условий, благоприятных для распространения пожаров.
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