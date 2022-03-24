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У Чорнобильській зоні більшість пожеж ліквідовано, або локалізовано

Лісова пожежа (Фото: ztv.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

Левова частка пожеж у зоні відчуження ЧАЕС локалізована, або ліквідована. Решта осередки загоряння знаходяться під контролем співробітників МНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ в.о. міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця в ефірі марафону національних телеканалів.

"За останні два тижні зафіксовано більше 30 пожеж. В останній тиждень було зафіксовано ще 5 пожеж додатково. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовані. Залишаються невеликі зони, де триває горіння", - сказав В.О. профільного міністра. Gorenje.

За його словами, зважаючи на прохолодну і вологу погоду на півночі України зараз немає умов, сприятливих для поширення пожеж.

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