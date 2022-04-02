Над Чернобыльской АЭС снова подняли украинский флаг
Сотрудники Чернобыльской атомной станции в субботу, 2 апреля, снова подняли украинский флаг. ЧАЭС с первых дней войны была в оккупации российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".
Сегодня утром на промплощадке ЧАЭС прозвучал гимн Украины, а сотрудники станции подняли государственный флаг.
"В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС"", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 марта российские войска покинули Чернобыльскую АЭС, прилегающие территории и город Славутич.
Кроме того, стало известно, что в Гомельский медицинский центр привезли облученных на Чернобыльской АЭС оккупантов.
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