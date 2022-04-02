Над Чернобыльской АЭС снова подняли украинский флаг

Сотрудники Чернобыльской атомной станции в субботу, 2 апреля, снова подняли украинский флаг. ЧАЭС с первых дней войны была в оккупации российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".