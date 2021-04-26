Чернобыльская катастрофа. Что известно спустя 35 лет и чем живет Зона отчуждения

Самая мощная станция и самый молодой город в Союзе

Чернобыльскую атомную станцию на территории Киевской области начали строить в 1970 году для компенсации дефицита электроэнергии в Объединенной энергосистеме южной части СССР. Темпы строительства были быстрыми. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию1975 году, второй - в 1979, третий - в 1981, а ввод в работу четвертого энергоблока начался в 1983-м.

К 1986 году ЧАЭС генерировала 4000 МВт и стала одной из самых мощных станций в Советском Союзе наряду с Ленинградской и Курской АЭС. Проектная генерация Чернобыльской станции составляла 6000 МВт. Для достижения этого показателя было начато возведение 5-го и 6-го энергоблоков, но из-за аварии в апреле 1986 года строительство навсегда остановили.

Для работников атомной станции был построен новый город - Припять. В него съезжались молодые инженеры-энергетики с семьями со всего СССР. Средний возраст жителей Припяти составлял 27 лет.

Архивное фото: Припять до взрыва на ЧАЭС (О.П. Павлов, pripyat.city.ru)

В городе действовал бассейн, дворец культуры, большая гостиница и другие объекты инфраструктуры для комфортной жизни. На майские праздники 1986-го в Припяти должны были открыть парк аттракционов, однако этому не суждено было сбыться.

Авария на ЧАЭС: как это было

Мощный взрыв на 4-м энергоблоке атомной станции произошел 26 апреля. Ночью реактор был остановлен для плановых работ и проведения испытаний на турбогенераторе. В 01:23 показатели мощности резко увеличились, после чего последовал взрыв.

Взрывная волна полностью разрушила реактор, в помещениях блока и на крыше начался сильный пожар. Из-за возгорания расплавились остатки активной зоны реактора, где находилось ядерное топливо. Смешавшись с бетоном и песком, они растеклись в подреакторные помещения.

Бригада пожарных из Припяти и служащие военной охранной части прибыли на место спустя несколько минут. Благодаря их оперативным действиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня на другие блоки.

Архивное фото: 4-й энергоблок после аварии (pripyat.city.ru)

Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС стали катастрофой. Радиацией было заражено 200 тыс.кв. км земель, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России.

Выброс радиоактивных веществ - до 50 млн. Кюри. Это в 400 раз больше, чем после атомной бомбардировки Хиросимы. Аварии был присвоен максимальный уровень опасности.

Жертвы аварии

Во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб один человек - оператор циркуляционных насосов Валерий Ходемчук. На следующее утро от травм скончался работник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок.

Прибывшие на место аварии отряды пожарных не имели представления о реальной опасности случившегося, поэтому работали без средств защиты и получили несовместимые с жизнью дозы радиации.

От лучевой болезни в течение трех месяцев скончался 31 человек. За следующие 15 лет последствия радиоактивного воздействия стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь. По данным медицинских исследований, после Чернобыльской аварии произошел скачок выявления онкозаболеваний среди населения Европы.

Количество жертв до настоящего времени достоверно неизвестно. В 2005 году ВОЗ опубликовала данные, согласно которым в результате трагедии всего могло погибнуть до 4 тысяч человек.

Эвакуация населения и сокрытие информации об аварии

Пожар на атомной станции видели многие жители Припяти, однако об аварии людям сообщили только через сутки. В выходной день, 26 апреля они гуляли по городу не подозревая, что дышат загрязненным воздухом.

Эвакуацию объявили 27 апреля, при этом с собой запрещали брать домашних животных, игрушки. Людям говорили, что они смогут вернутся домой через 3 суток, чтобы избежать паники. За три дня вывезли население Припяти и поселков из 10 километровой зоны, а позднее эвакуировали жителей с 30 километров от места аварии.

Фото: с 1986 года жизнь в Припяти остановилась (Getty Images)

По телевидению и радио 28 апреля появилось только краткое сообщение о том, что на ЧАЭС произошел несчастный случай. В Киеве, на который двигалось радиоактивное облако, 1 мая состоялась массовая демонстрация.

Подробно о случившемся в своем обращении рассказал Михаил Горбачев только 14 мая 1986 года.

Ликвидация последствий

В первые дни после катастрофы спасатели тушили очаги возгорания. С вертолетов на разрушенный реактор сбрасывали специальную смесь, чтобы предотвратить его дальнейший нагрев и уменьшить радиоактивные выбросы в воздух.

Однако позднее возникла опасность попадания в почву и грунтовые воды расплавленной активной зоны ядерного реактора, последствия чего могли бы стать страшнее самой аварии. Бригада шахтеров прорыла туннель под реактором, а вокруг станции построили защитную стену глубиной до 30 метров.

Работы по ликвидации в Чернобыльской зоне продолжались до 1987 года, в них было задействовано около 240 тысяч человек.

В 1986 году над зданием 4-го блока ЧАЭС был возведен защитный "саркофаг", а в 2015 году энергоблок накрыт новой защитной аркой "Укрытие-2" высотой 110 метров. Согласно Госпрограмме по снятию с эксплуатации атомной станции, к 2065 году она станет экологически безопасным объектом.

Фото: защитная арка над 4-м энергоблоком ЧАЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)

Популярность Чернобыля возросла после сериала HBO

Припять и Чернобыль на протяжении последних лет привлекают много туристов из разных стран. Вначале интерес к данным локациям был вызван компьютерной игрой STALKER, где события разворачиваются именно в зоне отчуждения.

В 2019 году канал HBO выпустил драматический мини-сериал "Чернобыль", который стал самым рейтинговым и получил 10 премий "Эмми". Его сюжет достаточно точно отражает факты об аварии, ее ликвидаторах, а также рассказывает о том, как проходило расследование причин катастрофы. Имена большинства героев соответствуют реальным. Многие сцены снимались в Украине.

После выхода сериала интерес к Чернобылю возрос у людей со всего мира. В 2019 году Зону отчуждения посетило около 120 тысяч туристов.

Фото: туристы в Припяти (Getty Images)

Зона отчуждения - уникальный туристический объект

Зона отчуждения находится под охраной Государственного агентства по управлению ЧЗО. Въезд и выезд с ее территории осуществляется через КПП по специальным пропускам. Кроме того, туристы проходят обязательный радиологический контроль.

На данный момент природа в Зоне отчуждения активно восстанавливается. Здесь живут редкие виды животных. В 2017 году создан Чернобыльский радиационный-экологический биосферный заповедник.

Однако самым интересным объектом для посещения является город-призрак Припять. Среди знаковых мест заброшенный парк развлечений, городская площадь с дворцом культуры, магазином и гостиницей, здание школы и бассейн.

Рядом с ЧАЭС находится пруд-охладитель, в котором живут огромные сомы. Также в Зоне отчуждения расположено так называемое кладбище "мертвых поселков", которые опустели после аварии, музей техники ликвидаторов.

Фото: парк аттракционов и полуразрушенные здания в Припяти (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чернобыльскую зону могут внести в список ЮНЕСКО

Украина намерена подать заявку в ООН для включения Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По заявлению министра культуры Александра Ткаченко, это важный шаг для того, чтобы Чернобыль стал уникальным пунктом назначения, который интересует все человечество. Кроме того, внесение Чернобыльского комплекса в список ЮНЕСКО даст возможность консервировать и реставрировать его отдельные объекты.

Но перед подачей заявки в международную организацию необходимо сначала внести ЧЗО в национальный список культурного и исторического наследия.

В нем уже находится один из масштабных объектов Зоны отчуждения - РЛС "Дуга". 21 апреля 2021 правительство приняло решение о включении ее в Государственный реестр недвижимых памяток Украины.

Фото: РЛС "Дуга" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данное сооружение никак не связано с самой атомной станцией. Оно представляет собой два комплекса антенн, размеры которых более 100 метров в высоту и до 500 метров в длину.

Советскую радиолокационную станцию построили для раннего обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет, но она так и не была введена в эксплуатацию, а использовалась несколько лет в экспериментальном режиме.