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Интервью

В Чернобыле сегодня ожидается высокий уровень пожароопасности

НовостиОбщество    27.06.2018 - 08:58
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Самый высокий уровень пожароопасности (5) ожидается в южных областях Украины

На юге Украины сегодня, 27 июня, ожидается высокий уровень пожароопасности, в районе Чернобыля высокая пожарная опасность продержится два дня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, как ожидается, в Киевской области 27-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина, 26-27 июня и Фастова также будет чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", - добавили в ГСЧС.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украине в ближайшие дни ожидаются грозы и сильные дожди.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Украина, Чернобыль, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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