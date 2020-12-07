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В Чорнобильській зоні запустили 4G. Допоможе при гасінні лісових пожеж

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 16:53
В Чорнобильській зоні запустили 4G. Допоможе при гасінні лісових пожеж
Фото: мобільне покриття допоможе у роботі пожежників (flickr Ivan Radic)
Автор: РБК-Україна

Чорнобильська зона отримала покриття мобільним зв'язком. Це допоможе працювати пожежникам під час гасіння у віддалених районах.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, передає прес-служба міністерства.

"Відтепер 70% території охоплено зв'язком у стандарті 2G і ще 45% території матиме 4G покриття. Нещодавно на території зони відчуження було встановлено базову станцію", - повідомив міністр.

За словами Абрамовського, мобільне покриття буде потрібне туристам, та в першу чергу зв'язок та інтернет допомагатиме моніторити пожежну безпеку у зоні відчуження.

Цього року у Чорнобильській зоні відбулась наймасштабніша пожежа за час спостережень, а відсутність покриття не давала змоги вчасно знаходити місця займання.

За словами міністра, тепер буде створено систему моніторингу пожежної безпеки. Вона складатиметься з відеокамер та тепловізорів, які оперативно визначатимуть місця виникнення пожеж.

Нагадаємо, навесні цього року в Чорнобильській зоні і Житомирській області відбулися масштабні пожежі. У ДСНС відзначали, що загрози для критичних об'єктів зони не було.

РБК-Україна писало, що через кілька тижнів природа почала відновлюватися після пожеж - наприклад, фотографи змогли відзняти табун коней Пржевальського з новим лошам, які вижили після пожеж.

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Новини України Суспільство пожежамобильная связьЧорнобиль

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