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Над Чернобаевкой снова поднимается густой дым: что известно

Новина українською →
Херсон, Четверг 28 июля 2022 16:12
Над Чернобаевкой снова поднимается густой дым: что известно Фото: над Чернобаевкой снова поднимается густой дым (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 28 июля вблизи Чернобаевки под временно оккупированным Херсоном начался сильный пожар. Жители наблюдают густой черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По имеющейся информации, взрывов в районе Чернобаевки не было, однако над населенным пунктом поднимается густой дым. Жители Херсона делятся фото и видео с места пожара.

Как известно, украинские военные проводят контрнаступление на Херсонском направлении. По данным британской разведки, украинская контратака набирает обороты. ВСУ установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией региона.

Кроме того, украинские войска уже неоднократно наносили удары по ключевым артериям оккупированного города. В частности, сверхточные удары были нанесены по Антоновскому мосту.

В Офисе президента в свою очередь призвали оккупантов покинуть Херсон, пока еще есть такая возможность.

Почему Антоновский мост в Херсоне стратегически важен - читайте в материале РБК-Украина.

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