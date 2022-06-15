В Чернобаевке произошел взрыв в районе рынка: есть погибшие и травмированные

"В Чернобаевке утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированные, количество уточняется, сообщили местные жители", - информирует издание.

Напомним, недавно ВСУ в очередной раз нанесли удар по позициям российских войск в Чернобаевке. В результате был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

Стоит отметить, что украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.