В Чорнобаївці стався вибух в районі ринку: є загиблі та травмовані
Архівне фото: в Чорнобаївці стався вибух в районі ринку (mil.in.ua)
У Чорнобаївці (Херсонська область), яка перебуває під тимчасовою окупацією російських військ, стався вибух в районі місцевого ринку. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється, повідомили місцеві жителі", - інформує видання.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вчергове завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.
Варто відзначити, що українські військові неодноразово атакували позиції окупантів у Чорнобаївці.
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