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В Чорнобаївці стався вибух в районі ринку: є загиблі та травмовані

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Чорнобаївка, Середа 15 червня 2022 10:52
В Чорнобаївці стався вибух в районі ринку: є загиблі та травмовані Архівне фото: в Чорнобаївці стався вибух в районі ринку (mil.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Чорнобаївці (Херсонська область), яка перебуває під тимчасовою окупацією російських військ, стався вибух в районі місцевого ринку. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється, повідомили місцеві жителі", - інформує видання.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вчергове завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

Варто відзначити, що українські військові неодноразово атакували позиції окупантів у Чорнобаївці.

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