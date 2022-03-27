UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: в Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернобаевке Херсонской области разоблачен мужчина, который открыто сотрудничал с российскими оккупантами. За это преступление ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило следствие, местный житель с. Чернобаевка публично сотрудничает с российскими военными, помогая им образовывать оккупационных органов управления в обществе.

Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Фото: в Чернобаевке мужчина публично сотрудничал с оккупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, в Луганской области пятым Луганским полицейским сообщили о подозрении. Они перешли на сторону оккупантов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьЧернобаевкаВойна России против Украины