В Чернівцях затримали чоловіка, який працював на генштаб РФ

В Чернівцях затримали чоловіка, який передавав РФ інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу та розташування підрозділів ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.
За даними слідства, чоловік в лютому 2023 року переїхав в Харківську область, де збирав інформацію для військових РФ.
"Проросійськи налаштований житель Чернівців, свідомо надав згоду представнику головного управління генерального штабу збройних сил країни-агресора у проведені підривної діяльності проти України", - повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що фігурант познайомився зі своїм куратором в російській соцмережі, а потім тримав контакт з ним у Telegram. Затримали його під час спроби зафільмувати стратегічні об’єкти у Чернівцях. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК) - санкція становить від 15 років до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили ще двох колаборантів з Луганської області. Їм оголосили підозру за співпрацю з окупантами.
Крім цього, СБУ викрила колишнього податківця у Запорізькій області, який для ФСБ шпигував за українськими військовими.
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